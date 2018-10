Polizei Mettmann / Aktion Riegel vor! am INFO-Mobil - Ratingen ...

"Aktion Riegel vor!" am INFO-Mobil - Ratingen - 1810120

Mettmann - In der Woche vom 24. bis zum 31. Oktober 2018 findet landesweit wieder die Kampagne der Polizei NRW "Riegel vor! Sicher ist sicherer" zur Bekämpfung des Wohnungseinbruchsdiebstahls statt. Daran beteiligt sich ab heute, wie schon berichtet (siehe unsere Pressemitteilung /

Freitag, 26. Oktober 2018,

in der Zeit von 10.30 bis 12.30 Uhr,

Ratingen-Mitte, Fußgängerzone Marktplatz/Oberstraße vor der Kirche.

Hierzu teilt die Polizei Mettmann folgendes mit:

Die Mitarbeiter der Kriminalprävention beraten am INFO-Mobil alle interessierten Bürgerinnen und Bürger zum Thema Wohnungseinbruch. Die Polizei erhofft sich dadurch langfristig einen Rückgang der Wohnungseinbrüche in gefährdeten Wohngebieten. Die Fachleute für das Thema Einbruchsprävention wollen im Rahmen der Aktion "Riegel vor! Sicher ist sicherer" vor allem darüber informieren, wie man auch schon mit einfachen, aber wirkungsvollen Maßnahmen und Verhaltensweisen, Einbrecher fern hält. Bei ihren Beratungen in Ratingen werden die Beamtinnen und Beamten wieder einmal von den ehrenamtlichen Sicherheitsberaterinnen und -beratern des örtlichen Aktionsbündnisses Seniorensicherheit ("ASS!") begleitet und tatkräftig unterstützt.

Hinweis an die Medien:

Um Vorankündigung der Veranstaltung wird gebeten. Daneben sind interessierte Medienvertreter natürlich herzlich eingeladen, die Beratungsaktion der Polizei persönlich zu begleiten, um darüber in Wort und Bild zu berichten.

OTS: Polizei Mettmann newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/43777 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_43777.rss2

Rückfragen von Medienvertretern/Journalisten bitte an:

Kreispolizeibehörde Mettmann - Polizeipressestelle - Adalbert-Bach-Platz 1 40822 Mettmann

Telefon: 02104 / 982-1010 Fax: 02104 / 982-1028

E-Mail: pressestelle.mettmann@polizei.nrw.de http://www.polizei.nrw.de/mettmann

- Querverweis: Bildmaterial ist abrufbar unter http://www.presseportal.de/blaulicht/bilder -