Polizei Mettmann / Alkoholisiert die Kurve nicht bekommen - über ...

Alkoholisiert die Kurve nicht bekommen - über 16.000 Euro Sachschaden - Langenfeld - 1810063

Mettmann - Am Donnerstagabend des 11.10.2018, gegen 21:30 Uhr, kam es im Einmündungsbereich Liebigstraße/ Helmholtzstraße in Langenfeld-Richrath zu einem Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss und mit hohem Sachschaden. Ein 37-jähriger Chrysler-Fahrer beabsichtigte, mit seinem Pkw von der Liebigstraße nach rechts in die Helmholtzstraße abzubiegen. Dabei kam er von der Fahrbahn ab und prallte frontal gegen einen Lkw, der am linken Fahrbahnrand der Liebigstraße, in Richtung Helmholtzstraße, geparkt war. Glücklicherweise blieben sowohl der Chrysler- Fahrer, als auch der Lkw-Fahrer, der zum Unfallzeitpunkt in der Fahrerkabine geschlafen hatte, unverletzt. An den beiden Fahrzeugen entstand massiver Sachschaden in einer Gesamthöhe von ca. 16.000,- Euro. Während der Unfallaufnahme mussten die Polizisten feststellen, dass der 37-Jährige augenscheinlich erheblich unter dem Einfluss von Alkohol steht. Der Mann hatte erheblich Gleichgewichtsstörungen und konnte sich nur stark lallend mit den Beamten verständigen. Einen Alkoholtest lehnte er ab. In der Wache Langenfeld erfolgten die Blutprobenentnahme, die Sicherstellung des Führerscheins, sowie die Einleitung eines Strafverfahrens.

