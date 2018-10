Polizei Mettmann / Alkoholisiert mit dem Fahrrad gegen geparkte ...

Alkoholisiert mit dem Fahrrad gegen geparkte Autos - Langenfeld - 1810025

Mettmann - Am Donnerstagabend des 04.10.2018, gegen 21:00 Uhr, befuhr ein 35-jähriger Radfahrer die Erikastraße in Langenfeld, in Richtung Götscher Weg. In Höhe der Hausnummer 7 touchierte der alkoholisierte Mann mit seinem Fahrrad zunächst die Fahrerseite eines geparkten Peugeot. Der 35-Jährige stürzte jedoch nicht zu Boden, sondern prallte direkt im Anschluss gegen die hintere linke Fahrzeugseite eines ebenfalls geparkten VW Golf. Durch die Kollision wurden die beiden Autos erheblich beschädigt. Glücklicherweise blieb der 35-Jährige unverletzt. Auch sein Fahrrad blieb unversehrt. Die Polizei führte einen Alkoholtest bei dem Mann durch. Das Ergebnis: Über 1,1 Promille. Es folgten die Blutprobenentnahme sowie die Einleitung eines Strafverfahrens.

OTS: Polizei Mettmann newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/43777 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_43777.rss2

