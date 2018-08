Polizei Mettmann / Alkoholisiert mit dem Fahrrad gestürzt ...

Alkoholisiert mit dem Fahrrad gestürzt -Langenfeld- 1808095

Mettmann - Ein 57-jähriger Mann aus Rumänien fuhr am Samstag, den 18.08.2018, um 19.43 Uhr,mit seinem Fahrrad den Geh-und Radweg der Ohligser Str. in Fahrtrichtung Langenfeld. In Höhe der Einmündung August-Stader-Straße verlor er die Kontrolle über sein Fahrzeug und kam zu Sturz. Dabei schlug er mit dem unbehelmten Kopf auf den Asphalt auf und blieb auf dem Boden liegen. Er war für kurze Zeit nicht ansprechbar. Zeugen leisteten Erste Hilfe. Während der Unfallaufnahme wurde Alkoholgeruch in der Atemluft des Beschuldigten festgestellt. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet. Der Mann erlitt eine Platzwunde am Kopf sowie Abschürfungen am linken Knie und am linken Arm. Die Verletzungen wurden ambulant in einem nahegelegenen Krankenhaus behandelt. Der Sachschaden wird auf etwa 100EUR geschätzt.

OTS: Polizei Mettmann newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/43777 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_43777.rss2

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Mettmann - Polizeipressestelle - Adalbert-Bach-Platz 1 40822 Mettmann

Telefon: 02104 / 982-1010 Fax: 02104 / 982-1028

E-Mail: pressestelle.mettmann@polizei.nrw.de http://www.polizei.nrw.de/mettmann