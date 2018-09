Polizei Mettmann / Alleinunfall nach Sekundenschlaf - Langenfeld ...

Alleinunfall nach Sekundenschlaf - Langenfeld - 1809007

Mettmann - Am Sonntag, dem 02.09.2018, gegen 07:10 Uhr, kam es an der Opladener Straße in Langenfeld- Reusrath zu einem Verkehrsunfall mit hohem Sachschaden.

Ein 32- jähriger Fahrer eines Golf Variant war mit seinem Pkw in Richtung Leverkusen unterwegs, als er, nach eigenen Angaben, aus Übermüdung am Steuer einschlief. Der Mann kam in Höhe der Hausnummer 39 mit seinem Fahrzeug nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit zwei geparkten Fahrzeugen (1er BMW und Opel Mocca), die dort in einer Grundstückseinfahrt geparkt waren.

Der Pkw VW sowie der Opel Mocca waren nach der Kollision nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Nach ersten Schätzungen der Polizei der Polizei beläuft sich die Höhe des Gesamtsachschadens auf mindestens 13.000,- Euro.

Die Beamten stellten den Führerschein des Golf- Fahrers sicher.

