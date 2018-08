Polizei Mettmann / Am Steuer nur kurzzeitig abgelenkt - Haan - ...

Am Steuer nur kurzzeitig abgelenkt - Haan - 1808080

Mettmann - Am späten Mittwochabend des 15.08.2018, gegen 22.05 Uhr, befuhr ein 19-jähriger Mann aus Haan, mit einem schwarzen PKW VW Golf, die innerörtliche Alleestraße (B 228) in Haan, aus Richtung Kaiserstraße kommend, in Fahrtrichtung Elberfelder Straße. Nach eigenen Angaben nur kurzzeitig abgelenkt, weil er sich zu einer im Fußraum des Beifahrersitzes liegenden Wasserflasche beugte, um etwas zu trinken, verlor der junge Fahrer in Höhe des Hauses Nr. 22 die Kontrolle über sein Fahrzeug. Der VW Golf geriet zu weit nach rechts an den Fahrbahnrand, wo der Wagen nahezu ungebremst in das Heck eines ordnungsgemäß geparkten schwarzen PKW Seat Leon fuhr. Dieser Aufprall war so stark, dass der Leon noch in das Heck eines davor geparkten weißen PKW Mazda MX5 geschleudert wurde.

Der 19-jährige Unfallfahrer wurde mit einem angeforderten Rettungswagen in ein örtliches Krankenhaus gebracht, wo er zur ärztlichen Beobachtung vorsorglich stationär verblieb. Der nicht mehr fahrbereite und totalbeschädigte VW wurde auf Veranlassung der Polizei von einem örtlichen Unternehmen geborgen und abgeschleppt. Die Haaner Feuerwehr streute ausgelaufene Betriebsstoffe des Golfs ab. Um den weiteren Verbleib des ebenfalls nicht mehr fahrbereiten Seat Leons sowie des leichter beschädigten Mazdas MX5, kümmerten sich deren unmittelbar benachrichtigten Halter eigenständig. Der beim Unfall entstandene Gesamtsachschaden summiert sich nach ersten polizeilichen Schätzungen auf etwa 15.000,- Euro.

