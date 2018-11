Polizei Mettmann / Autoreifen entwendet: Polizei nimmt ...

Autoreifen entwendet: Polizei nimmt Tatverdächtigen am Tatort fest - Erkrath - 1811112

Mettmann - Gestern Nacht (19. November 2018) hat die Polizei einen 19 Jahre alten Mann festgenommen, der tatverdächtig ist, mehrere Autoreifen aus einer Werkstatt am Falkenberger Weg entwendet zu haben.

Gegen 23 Uhr meldete sich ein Zeuge bei der Polizei, weil er an einer Autowerkstatt am Falkenberger Weg einen akustischen Alarm sowie den Schein einer Taschenlampe wahrgenommen hatte. Als die Beamten wenige Minuten später am Tatort eintrafen, stellten sie einen verdächtigen Toyota vor der Werkstatt fest, in dem zehn Reifen auf der umgeklappten Rückbank sowie im Kofferraum lagen.

Im Rahmen der Nahbereichsfahndung konnten die Polizisten dann einen verdächtigen Mann antreffen und kontrollieren. Dabei handelte es sich um einen 19 Jahre alten Osteuropäer. Bei seiner Durchsuchung fanden sie den zum Toyota dazugehörigen Schlüssel. An der Werkstatt stellten die Beamten außerdem eine offene Gitterbox fest, aus der augenscheinlich mehrere Reifen fehlten. Schon in der Vergangenheit war es an der Werkstatt immer wieder zu Reifendiebstählen gekommen.

In dem Toyota des Beschuldigten stellten die Polizisten einen so genannten "Schloss-Picker" (Aufbruchwerkzeug) sowie über 10.000 Euro Bargeld sicher. Nach Abschluss der Durchsuchungsmaßnahmen ließen sie zudem das komplette Fahrzeug samt Inhalt zur Sicherstellung abschleppen.

Sie nahmen den 19-Jährigen vorläufig fest und brachten ihn zur Polizeiwache nach Hilden. Ihn erwartet nun ein Strafverfahren.

OTS: Polizei Mettmann newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/43777 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_43777.rss2

Rückfragen von Medienvertretern/Journalisten bitte an:

Kreispolizeibehörde Mettmann - Polizeipressestelle - Adalbert-Bach-Platz 1 40822 Mettmann

Telefon: 02104 / 982-1010 Fax: 02104 / 982-1028

E-Mail: pressestelle.mettmann@polizei.nrw.de http://www.polizei.nrw.de/mettmann

- Querverweis: Bildmaterial ist abrufbar unter http://www.presseportal.de/blaulicht/bilder -