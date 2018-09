Polizei Mettmann / Beim Verkehrsunfall mit einem Leichtkraftrad ...

Beim Verkehrsunfall mit einem Leichtkraftrad schwer verletzt - Wülfrath - 1808155

Mettmann - Am 01.09.18 befand sich ein 16-jähriger Wülfrather gegen 15.50 Uhr mit seinem Leichtkraftrad Honda im fließenden Verkehr in der Velberter Kuhlendahler Straße in Fahrtrichtung Bernsaustraße. In einem gradlinigen Teilstück der Straße kam der Leichtkradfahrer aus bislang ungeklärter Ursache bei einem Bremsmanöver mit seinem Fahrzeug zu Fall. Der Wülfrather wurde durch den Sturz von seinem Fahrzeug gerissen und rutsche mehrere Meter über die Straße, bis er an einem dort aufgestellten Verkehrszeichen neben der Fahrbahn verletzt liegen blieb. Er wurde mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus eingeliefert. Das durch den Verkehrsunfall beschädigte Zweirad verblieb nach Abschluss der polizeilichen Unfallaufnahme bis zur Abholung durch eine Angehörige am Ort. Der Sachschaden beläuft sich auf ca. 2.000 EUR.

