Polizei Mettmann / Brand einer Baumaschine mit hohem Sachschaden ...

Brand einer Baumaschine mit hohem Sachschaden - Hilden - 1801008

Mettmann - Im Bereich eines Parkplatzes an der Heinrich-Heine Straße in Hilden, geriet gegen 23:30 Uhr am 02.01.2017 eine sogenannte Stubbenfräse einer Gartenbaufirma aus ungeklärter Ursache in Brand. An der selbst fahrenden Arbeitsmaschine entstand ein Schaden von ca. 60.000.- Euro. Da zum gegenwärtigen Zeitpunkt Brandstiftung nicht ausgeschlossen werden kann, wurde die Maschine sichergestellt. Zeugen des Vorfalls, die zu diesem Sachverhalt sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Hilden, Tel.: 02103-8986410 in Verbindung zu setzen.

