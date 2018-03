Polizei Mettmann / Buskontrolle vor einer Klassenfahrt - Hilden ...

Buskontrolle vor einer Klassenfahrt - Hilden - 1803106

Mettmann - Am Donnerstagmorgen des 22.03.2018, um 08.00 Uhr, kontrollierten LKW-Spezialisten vom Verkehrsdienst der Kreispolizeibehörde Mettmann an einer Hildener Schule einen 44-jährigen Berufskraftfahrer aus Dormagen, der mit einem Reisebus aus dem Zulassungsbezirk Bergheim zwei Schulklassen zu ihrer Klassenfahrt transportieren sollte. Solche polizeiliche Kontrollen werden immer wieder auf Antrag der Schulen durchgeführt, die Busunternehmer zuvor in der Regel über die bevorstehenden Kontrollen informiert. So waren die Beamten vom Verkehrsdienst dann über den Umstand mehr als erstaunt, dass sie an dem angereisten und kontrollierten Bus einen Reifen vorfanden, der bis zur Karkasse abgefahren war. Die Weiterfahrt war damit natürlich nicht mehr möglich, da ein Platzen des Reifens während der Fahrt jederzeit möglich gewesen wäre. Durch einen Reifenwechsel hätte dieser Mangel behoben werden können. Das Busunternehmen entschied sich aber dazu, den Hildener Schulklassen schnellstmöglich einen wesentlich moderneren Reisebus zur Verfügung zu stellen. Dieser konnte auch tatsächlich innerhalb kürzester Zeit zur Verfügung gestellt werden, so dass die Klassenfahrt nur mit geringer zeitlicher Verzögerung begonnen werden konnte.

Den 44-jährigen Fahrzeugführer und den Halter des Reisebusses erwarten nun aber dennoch Ordnungswidrigkeitenanzeigen, welche Geldbußen und eine Erhöhung des Punktestandes in Flensburg zur Folge haben werden.

