Polizei Mettmann / Crash Kurs NRW - Realität erfahren. Echt ...

Mettmann - Mit Beginn des neuen Schuljahres im Land NRW hat die Kreispolizeibehörde Mettmann auch wieder ihre Veranstaltungsreihe zum Thema "Crash Kurs NRW - Realität erfahren. Echt hart." an den weiterführenden Schulen im Kreisgebiet wieder neu gestartet. Bereits die dritte neue Präventionsveranstaltung im gerade erst begonnenen Schuljahr findet am Donnerstag, dem 13. September 2018, in der Zeit von 13.45 Uhr bis 15.15 Uhr, in der Stadt Velbert statt. Auch diese Crash-Kurs-Veranstaltung im landesweiten Projekt richtet sich dann wieder einmal speziell an Schülerinnen und Schüler der Altersgruppe 17plus.

Veranstaltungsort wird am 13. September der Kirchsaal Bleibergquelle an der Bleibergstraße 143 in 42551 Velbert sein. Eingeladen zu dieser Veranstaltung sind rund 600 Schülerinnen und Schüler aus den Oberstufen des Berufskollegs Bleibergquelle, der Christlichen Gesamtschule Bleibergquelle, des Gymnasiums Langenberg und des Berufskollegs Niederberg, die dort gemeinsam das Bühnenprogramm zum Thema Verkehrssicherheit erfahren und erleben können. Mit Fotos und Berichten unmittelbar Betroffener zeigt das Crash-Kurs-Team auch an diesem Tag wieder höchst anschaulich, welche nachhaltigen Folgen und Schicksale durch schwerste, beziehungsweise tödliche Verkehrsunfälle verursacht werden. So berichten Polizeibeamte, ein Rettungssanitäter, ein Notfallseelsorger und ein Unfallopfer (in einem Filmbeitrag) über ihre persönlichen Eindrücke im Zusammenhang mit schweren Verkehrsunfällen, die in den letzten Jahren auch tatsächlich in dieser Region passiert sind. Im Vordergrund stehen hierbei natürlich Unfälle mit sogenannten Hauptunfallursachen, wie Alkohol/Drogen, Geschwindigkeit und Nichtanlegen des Sicherheitsgurtes. Diese jetzt schon seit Jahren nach Velbert wiederkehrende Veranstaltung an der Bleibergquelle ist in diesem Jahr bereits die fünfte Veranstaltung der dazu in Velbert hervorragend kooperierenden Schulen.

Die Moderation der Veranstaltung erfolgt durch Polizeihauptkommissarin Ilka Steffens, Verkehrssicherheitsberaterin der Kreispolizeibehörde Mettmann, welche die Inhalte der Veranstaltung mit aktuellen Unfallzahlen und Appellen abrunden und zu einem beeindruckenden Ganzen zusammenfügen wird. "Ich hoffe, dass ich nie vor der Tür Deiner Eltern stehen muss!" - so formulierten gerade die beteiligten Notfallseelsorger auch immer wieder aufs Neue ihre persönlichen Wünsche an die Teilnehmer der vergangenen, etwa 90-minütigen Bühnenveranstaltungen.

--- Was ist "Crash Kurs NRW" ---

Das Präventionsprogramm kommt aus Großbritannien und wird dort inzwischen seit vielen Jahren erfolgreich im Bezirk Staffordshire durchgeführt. Die Akteure des Programms (Mitarbeiter der Feuerwehr, Polizei und vom Opferschutz) verdeutlichen in einer ca. 70-minütigen Vorstellung, mit Hilfe von Filmen und Vorträgen, die Ursachen und Folgen von Verkehrsunfällen.

--- Ziele des Crash Kurs NRW ---

Die Aufklärungsarbeit, die mit Hilfe des Projekts erzielt werden soll, richtet sich an die emotionale Erlebniswelt junger Verkehrsteilnehmer. Durch Erzählungen und Dokumentationen von schweren Verkehrsunfällen mit Toten und Schwerverletzten soll bei der Zielgruppe Betroffenheit hervorgerufen und zum Nachdenken angeregt werden. Die Schülerinnen und Schüler sollen selbst erkennen, dass sie durch eigenes Handeln, als Fahrer und Beifahrer, entscheidenden Einfluss haben. Die Erfahrungen aus Großbritannien zeigen einen deutlich zu verbuchenden Erfolg. Die Unfallzahlen mit beteiligten Jugendlichen und jungen Fahrern sind dort nachweisbar gesunken! Unser Wunsch ist es, das wir gemeinsam auch im Kreis Mettmann zu einem Rückgang der Verkehrsunfälle mit jungen Fahrern beitragen. "Crash Kurs NRW" zeigt mit emotionalen Berichten und eindringlichen Bildern, dass Verkehrsunfälle unerträgliches Leid verursachen. Es wird den Zuhörerinnen und Zuhörern eindrucksvoll vermittelt, welche Schicksale mit einem Verkehrsunfall verbunden sind. Mitarbeiter aus den Bereichen Polizei, Rettungsdienst, Notarzt und Seelsorge berichten den Schülern und Schülerinnen von ihren Erlebnissen. Sie schildern unter anderem, wie es ihnen bei der Arbeit im Zusammenhang mit einem schweren Unfall ergangen ist, welche Gefühle eine Rolle spielen und welche großen Belastungen auch für Einsatzkräfte entstehen. Darüber hinaus erzählt ein Unfallbeteiligter, welchen Verlauf sein Leben nach einem schweren Unfall nahm und welche Auswirkungen dieser Unfall bis heute hat. Bei "Crash Kurs NRW" wird den Teilnehmerinnen und Teilnehmern ohne erhobenen Zeigefinger eindringlich klar gemacht, wie lebensgefährlich riskantes Verhalten im Straßenverkehr ist und dass es auf eigenes Handeln als Fahrer und Mitfahrer entscheidend ankommt.

