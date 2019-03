Polizei Mettmann / Eine verletzte Fußgängerin und hoher ...

Eine verletzte Fußgängerin und hoher Sachschaden - Velbert - 1903132

Mettmann - Am Donnerstagabend des 21.03.2019, gegen 18:40 Uhr, kam es an der Nevigeser Straße in Velbert zu einem Verkehrsunfall mit einer Verletzten und ca. 16500,- Euro Sachschaden. Ein 49-jähriger VW-Fahrer war mit seinem Golf in Richtung Velbert-Tönisheide unterwegs, als er aufgrund eines plötzlichen Schwächeanfalls, in Höhe der Hausnummer 267, die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor. Der VW kam nach links von der Fahrbahn ab und prallte gegen eine Straßenlaterne. Eine 34-jährige Fußgängerin, die sich zum Zeitpunkt der Kollision neben der Laterne befand, wurde durch umherfliegende Trümmerteile getroffen und schwer verletzt. Die Frau wurde mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht und dort stationär aufgenommen. Der 49-jährige VW-Fahrer wurde noch an der Unfallstelle ärztlich betreut, lehnte aber eine weitere medizinische Behandlung im Krankenhaus ab. An dem VW Golf entstand massiver Sachschaden im Bereich der vorderen linken Fahrzeugseite. Der Pkw wurde abgeschleppt.

