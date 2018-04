Polizei Mettmann / Fabrikneuer Wohnwagen Fendt wurde entwendet - ...

Fabrikneuer Wohnwagen Fendt wurde entwendet - Langenfeld - 1804002

Mettmann - In der Zeit vom (Oster-) Sonntagnachmittag des 01.04., 14.00 Uhr, bis zum frühen (Oster-) Montagmorgen des 02.04.2018, 06.30 Uhr, verschwand von einem umzäunten und verschlossenen Wohnwagenstellplatz an der Rheinstraße in Langenfeld-Reusrath ein verschlossen und mit Deichselschloss sowie zwei Parkkrallen zusätzlich gesicherter Wohnwagen der Marke Fendt. Der oder die noch unbekannten Fahrzeugdiebe zerstörten einen Maschendrahtzaun und hebelten ein verschlossenes Metalltor der Geländeumzäunung gewaltsam auf, um auf das Gelände zu gelangen und den Wohnanhänger abtransportieren zu können. Daran konnten er oder sie auch nicht durch die zusätzlichen Sicherungen des Caravans gehindert werden. Eine vom Wohnanhänger entfernte und dabei beschädigte Parkkralle blieb am Tatort zurück, die zweite verschwand zusammen mit dem weißen Fendt 495. Seit dem Diebstahl fehlt jede Spur von dem einachsigen Wohnanhänger mit dem amtlichen Kennzeichen LEV-SE 120. Der Wert des erst Mitte März zugelassenen Neufahrzeugs wird mit 30.000,- Euro angegeben.

Bisher liegen der Langenfelder Polizei noch keine konkreten Hinweise auf den oder die Fahrzeugdiebe und den Verbleib des gestohlenen Wohnanhängers vor. Polizeiliche Such- und Ermittlungsmaßnahmen im näheren Umfeld des Tatortes wurden veranlasst, führten bisher jedoch nicht zu einem positiven Ergebnis. Ein Strafverfahren und weitere Ermittlungen der Langenfelder Polizei wurden eingeleitet, der Caravan und sein Kennzeichen zur internationalen Fahndung ausgeschrieben.

Sachdienliche Hinweise zu verdächtigen Personen, Fahrzeugen oder sonstigen Beobachtungen, die in einem Tatzusammenhang stehen könnten, wie auch Angaben zum aktuellen Standort und Verbleib des gesuchten Fendt 495, nimmt die Polizei in Langenfeld, Telefon 02173 / 288-6310, jederzeit entgegen.

