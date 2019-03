Polizei Mettmann / Fahren ohne Führerschein und Widerstand gegen ...

Fahren ohne Führerschein und Widerstand gegen Polizeibeamte - Langenfeld - 1903057

Mettmann - Am frühen Sonntagmorgen, 10.03.2019, gegen 01.39 Uhr, sollte der Fahrer eines VW Golf auf der Solinger Straße im Rahmen einer Verkehrskontrolle durch eine Polizeistreife angehalten und überprüft werden. Entgegen der polizeilichen Weisung anzuhalten, beschleunigte der Fahrer und versuchte, sich der Kontrolle zu entziehen. Durch den Streifenwagen und sofort hinzugezogene Unterstützungskräfte, konnte die Flucht nach wenigen hundert Metern in unmittelbarer Nähe der Polizeiwache beendet werden. Der 22-jährige Fahrzeugführer verweigerte im Weiteren die Überprüfung seiner Person, sowie die Kontrolle seiner Fahrtauglichkeit und griff die einschreitenden Polizeibeamten an. Hierbei wurde ein Polizeibeamter durch einen Tritt leicht verletzt. Ermittlungen ergaben, dass der VW-Fahrer mit Wohnsitz in Langenfeld nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist. Gegen den jungen Mann wurde eine Blutprobe angeordnet, da er im Verdacht steht, den PKW unter Einfluss von Betäubungsmitteln geführt zu haben. Gegen den Golf-Fahrer wurde ein Strafverfahren eingeleitet. Die weiteren Ermittlungen übernahm das Verkehrskommissariat Süd mit Sitz in Langenfeld.

