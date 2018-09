Polizei Mettmann / Fahrraddieb auf frischer Tat erwischt - ...

Fahrraddieb auf frischer Tat erwischt - Langenfeld - 1809065

Mettmann - Aufmerksamen Zeugen ist es zu verdanken, dass die Polizei am Freitagmorgen des 14.09.2018 am S- Bahnhof Katzberg an der Straße "Am Galgendriesch" in Langenfeld einen Fahrraddieb festnehmen konnte.

Gegen 09:15 Uhr beobachteten die Zeugen, wie der 26- jährige Täter versuchte, mit einem Bolzenschneider das Schloss eines Fahrrades zu durchtrennen. Die umgehend alarmierten Beamten konnten den polizeibekannten Mann aus Langenfeld noch vor Ort antreffen und vorläufig festnehmen. Er wurde zur Wache nach Langenfeld gebracht und der zuständigen Kriminalpolizei übergeben.

Gegen den Fahrraddieb wurde ein Strafverfahren eingeleitet.

OTS: Polizei Mettmann newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/43777 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_43777.rss2

Rückfragen von Medienvertretern/Journalisten bitte an:

Kreispolizeibehörde Mettmann - Polizeipressestelle - Adalbert-Bach-Platz 1 40822 Mettmann

Telefon: 02104 / 982-1010 Fax: 02104 / 982-1028

E-Mail: pressestelle.mettmann@polizei.nrw.de http://www.polizei.nrw.de/mettmann

- Querverweis: Bildmaterial ist abrufbar unter http://www.presseportal.de/blaulicht/bilder -