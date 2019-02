Polizei Mettmann / Fahrradfahrer kollidieren - 85-Jähriger ...

Fahrradfahrer kollidieren - 85-Jähriger schwer verletzt - Ratingen - 1902100

Mettmann - Am Donnerstagmittag des 14.02.2019, gegen 11:25 Uhr, ereignete sich an der Straße Kreuzerkamp in Ratingen eine Kollision zwischen einem 32-jährigen Radfahrer und dem 85-jährigen Fahrer eines E-Bikes. Durch den Zusammenstoß stürzte der Senior zu Boden und zog sich dabei schwere Verletzungen zu. Nach Angaben des 32-Jährigen kamen sich die beiden Männer auf ihren Rädern im Bereich einer Firmenzufahrt entgegen. Beide wichen in die gleiche Richtung aus und prallten schließlich zusammen. Während der 32-Jährige einen Sturz verhindern konnte und unverletzt blieb, stürzte der Senior mit seinem E-Bike zu Boden und zog sich dabei Kopfverletzungen zu. Zeugen leisteten vor Ort Erste Hilfe und informierten Rettung und Polizei. Der 85-Jährige wurde mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht und dort stationär aufgenommen. An den Fahrrädern entstand augenscheinlich kein Sachschaden.

OTS: Polizei Mettmann newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/43777 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_43777.rss2

Rückfragen von Medienvertretern/Journalisten bitte an:

Kreispolizeibehörde Mettmann - Polizeipressestelle - Adalbert-Bach-Platz 1 40822 Mettmann

Telefon: 02104 / 982-1010 Fax: 02104 / 982-1028

E-Mail: pressestelle.mettmann@polizei.nrw.de http://www.polizei.nrw.de/mettmann

- Querverweis: Bildmaterial ist abrufbar unter http://www.presseportal.de/blaulicht/bilder -