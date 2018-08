Polizei Mettmann / Fahrradfahrerin übersehen - Monheim - 1808099

Fahrradfahrerin übersehen - Monheim - 1808099

Mettmann - Am Samstag, dem 18.08.2018, gegen 16:05 Uhr, kam es am Berliner Ring in Monheim zu einem Verkehrsunfall mit einer schwerverletzten Radfahrerin.

Ein 49- jähriger Mann aus Leverkusen fuhr mit einem Pkw Opel Corsa aus einer Ein-/Ausfahrt von dem Parkdeck "Monheimer Tor" heraus und beabsichtigte, nach rechts in Fahrtrichtung Weddinger Straße abzubiegen. Dabei übersah er eine von rechts kommende 51- jährige Fahrradfahrerin aus Monheim, die auf dem kombinierten Geh- und Fahrradweg des Berliner Rings in Fahrtrichtung Rathausplatz unterwegs war und es kam zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge. Die 51- Jährige stürzte zu Boden und zog sich dabei schwere Verletzungen zu. Sie wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht, in welchem sie stationär aufgenommen wurde.

An beiden Fahrzeugen entstand ein Gesamtsachschaden in Höhe von 2.700,- Euro

