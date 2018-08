Polizei Mettmann / Fahrradunfall mit Schwerverletztem - Wülfrath ...

Fahrradunfall mit Schwerverletztem - Wülfrath - 1808122

Mettmann - Am späten Donnerstagabend des 23.08.2018, gegen 21.40 Uhr, befuhr ein 48-jähriger Fahrradfahrer aus Wülfrath, mit seinem schwarzen Fahrrad der Marke Pegasus, den gemeinsamen Geh- und Radweg der Straße "Zur Fliethe" in Wülfrath, aus Richtung "Alte Ratinger Landstraße" kommend, in Fahrtrichtung "ADP-Straße". Als ihm dabei in der von der Straßenbeleuchtung nur stellenweise aufgehellten Dunkelheit, in einer Linkskurve und auf abschüssiger Strecke, eine 17-jährige Fußgängerin entgegenkam, bremste der 48-Jährige sein Fahrrad wenige Meter vor der Fußgängerin zu stark ab. Hierbei verlor er die Kontrolle über das Velo und stürzte deshalb über den Lenker hinweg auf den Asphalt. Nicht geschützt durch einen Fahrradhelm, zog er sich so schwere Kopf- und Gesichtsverletzungen zu.

Nach Erstversorgung am Unfallort wurde der Schwerverletzte mit einem Rettungswagen in eine nahe gelegene Klinik gebracht, wo der Patient zur stationären ärztlichen Behandlung verblieb. Das Fahrrad des Mannes, an dem beim Sturz ein geschätzter Sachschaden in Höhe von 100,- Euro entstand, wurde von der Polizei zum Eigentumsschutz sichergestellt.

