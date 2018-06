Polizei Mettmann / Fahrzeugbrand greift auf Lagerhalle über - ...

Fahrzeugbrand greift auf Lagerhalle über - Velbert - 1806050

Mettmann - Wie die Feuerwehr Velbert bereits mit eigener, bebilderter Pressemitteilung /00 Uhr, zu einem Brand auf einem Firmengelände an der Milchstraße in Velbert- Tönisheide.

Zeugen hatten zunächst einen lauten Knall vernommen, anschließend Flammen auf dem Gelände einer Lebensmittelspedition festgestellt und sofort die Feuerwehr alarmiert. Bei Eintreffen der Einsatzkräfte brannte dort bereits ein LKW samt Auflieger in voller Ausdehnung. Obwohl die Velberter Feuerwehr umgehend mit den Löscharbeiten begann, konnte nicht verhindert werden, dass das Feuer auf das Dach einer angrenzenden Lagerhalle übergriff und diese beschädigte.

Nach Ende der Löscharbeiten wurde der von der Polizei beschlagnahmte Schadensort von Brandexperten des KK 11 in Mettmann genauer untersucht. Dabei kamen die kriminalpolizeilichen Ermittler zu dem Ergebnis, dass der Fahrzeugbrand vermutlich durch einen technischen Defekt an dem Lkw verursacht wurde. Hinweise auf eine mögliche Straftat ergaben sich im Zuge der bisherigen Ermittlungen nicht. Diese dauern aber derzeit noch an, da das abschließende Gutachten eines Brandsachverständigen noch aussteht. Den entstandenen Brandschaden beziffern die Kriminalisten nach ersten Schätzungen auf mindestens 250.000,- Euro.

