Polizei Mettmann / Fußgängerin in Hilden angefahren - 1903013

Mettmann - Am 01.03.19 kam es in Hilden gegen 13:45 Uhr im Kreuzungsbereich der Straßen Trills und Sedentaler Straße zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine Person schwer verletzt wurde.

Ein 54-jähriger Düsseldorfer befuhr mit seinem PKW VW die Straße Trills. Als er nach links in die Sedentaler Straße abbog, übersah er eine 64-jährige Frau aus Düsseldorf. Diese überquerte zu Fuß die Sedentaler Straße in nördlicher Richtung. Es kam zum Zusammenstoß zwischen PKW und Fußgängerin. Bei dem Unfall wurde die Dame so schwer verletzt, dass sie zur stationären Behandlung einem Krankenhaus zugeführt werden musste.

Der VW-Fahrer wurde bei dem Unfall nicht verletzt; sein Fahrzeug blieb unbeschädigt.

