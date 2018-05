Polizei Mettmann / Fußgängerin von Pkw erfasst - Haan - 1805041

Fußgängerin von Pkw erfasst - Haan - 1805041

Mettmann - Am Mittwochvormittag des 09.05.2018, gegen 10:05 Uhr, wurde eine 78- jährige Fußgängerin auf einem Kundenparkplatz eines Verbrauchermarktes an der Düsseldorfer Straße in Haan von einem Pkw erfasst und schwer verletzt.

Ein 68- jähriger Fiat- Fahrer fuhr mit einem Pkw Punto rückwärts aus einer Parklücke heraus. Dabei erfasste er eine 78- jährige Fußgängerin, die sich in diesem Moment hinter dem Fahrzeug befand. Die Seniorin stürzte zu Boden und blieb dort verletzt liegen. Sie wurde anschließend mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht und dort stationär aufgenommen.

An dem Pkw entstand augenscheinlich kein Sachschaden.

