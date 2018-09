Polizei Mettmann / Gestohlener Pkw Audi wieder aufgefunden- ...

Gestohlener Pkw Audi wieder aufgefunden- Monheim - 1809102

Mettmann - In dem Zeitraum von Mittwoch, dem 19.09.2018, 23:00 Uhr, bis zum Donnerstag, dem 20.09.2018, 06:20 Uhr, wurde ein rund 65.000,- Euro teurer Pkw Audi A6 aus einer Einfahrt eines Einfamilienhauses in Monheim entwendet. Nach sofort eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen der Polizei konnte das Fahrzeug bereits am gleichen Tag, am Donnerstag, dem 20.09.2018, in Dresden festgestellt und anschließend sichergestellt werden. Der Fahrzeugführer, ein 24- jähriger Mann aus Osteuropa, wurde vorläufig festgenommen. Der Mann, der in Deutschland keinen festen Wohnsitz hat, wurde dem Haftrichter vorgeführt, welcher Haftbefehl erließ.

OTS: Polizei Mettmann newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/43777 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_43777.rss2

Rückfragen von Medienvertretern/Journalisten bitte an:

Kreispolizeibehörde Mettmann - Polizeipressestelle - Adalbert-Bach-Platz 1 40822 Mettmann

Telefon: 02104 / 982-1010 Fax: 02104 / 982-1028

E-Mail: pressestelle.mettmann@polizei.nrw.de http://www.polizei.nrw.de/mettmann

- Querverweis: Bildmaterial ist abrufbar unter http://www.presseportal.de/blaulicht/bilder -