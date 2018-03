Polizei Mettmann / Grüner Pkw Opel Vectra entwendet - Ratingen - ...

Grüner Pkw Opel Vectra entwendet - Ratingen - 1803076

Mettmann - In dem Zeitraum von Dienstag, dem 06.03.2018, 10:00 Uhr, bis zum Donnerstag, dem 15.03.2018, 19:10 Uhr, verschwand von einem öffentlichen Parkplatz (unter der Brücke der Homberger Straße) an der Josef- Schappe- Straße in Ratingen- Ost ein ordnungsgemäß geparkter Pkw Opel Vectra. Bisherige Erkenntnisse sowie erfolglose Such- und Fahndungsmaßnahmen nach dem grünen Fahrzeug sprechen dafür, dass dieser entwendet wurde. Wie der oder die Fahrzeugdiebe in den verschlossenen Opel eindringen, diesen starten und wegfahren oder auf andere Art und Weise abtransportieren konnten, ist bisher noch nicht geklärt. Seither fehlt von dem 21- Jahre alten Opel mit dem amtlichen Kennzeichen ME-CD102 jede Spur. Der Zeitwert des Opels wird mit rund 800,- Euro beziffert.

Bisher liegen der Ratinger Polizei noch keine konkreten Hinweise auf den oder die Fahrzeugdiebe und den Verbleib des gestohlenen Opels vor. Polizeiliche Such- und Ermittlungsmaßnahmen im näheren Umfeld des Tatortes wurden veranlasst, führten bisher jedoch nicht zu einem positiven Ergebnis. Ein Strafverfahren und weitere Ermittlungen der Polizei wurden eingeleitet, der verschwundene Opel Vectra und seine Kennzeichen zur internationalen Fahndung ausgeschrieben.

Sachdienliche Hinweise zu verdächtigen Personen, Fahrzeugen oder sonstigen Beobachtungen, die in einem Tatzusammenhang stehen könnten, wie auch Angaben zum aktuellen Standort und Verbleib der gesuchten Fahrzeuges, nimmt die Polizei in Ratingen, Telefon 02102/ 9981-6210, jederzeit entgegen.

