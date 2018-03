Polizei Mettmann / Hoher Sachschaden und drei Verletzte - ...

Hoher Sachschaden und drei Verletzte - Monheim - 1803143

Mettmann - Am Samstag, den 31.03.2018, kam es auf der Baumberger Chaussee in Monheim zu einem Verkehrsunfall mit drei beteiligten Fahrzeugen, mehreren Verletzten und hohem Sachschaden. Eine 28-jährige Fiat-Fahrerin befuhr gegen 13:30 Uhr die Baumberger Chaussee in Fahrtrichtung Kreisverkehr Sandstraße. Vermutlich durch ihr 3-jähriges Kind im Fahrzeug abgelenkt, achtete sie nicht auf den vor ihr verkehrsbedingt haltenden BMW eines 28-jährigen. Es kam zum Zusammenstoß, bei dem sie den BMW auf einen weiteren, verkehrsbedingt davor haltenden, PKW Peugeot eines 41-jährigen schob. Hierbei verletzten sich die 28-jährige schwer, ihr Kind leicht und die 35-jährige Beifahrerin im BMW ebenfalls leicht. An den Fahrzeugen entstand hoher Sachschaden von insgesamt ca. 15.500.- Euro. Der Fiat war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

