Polizei Mettmann / Junge Frau bei Verkehrsunfall ...

Junge Frau bei Verkehrsunfall schwerstverletzt - Erkrath - 1811119

Mettmann - Am Dienstagnachmittag des 20.11.2018 gegen 16:00 Uhr befuhr ein 60 jähriger Erkrather mit seinem Mercedes die Max-Planck-Straße in Erkrath-Unterfeldhaus in Fahrtrichtung Hochdahl. In Höhe der Bushaltestelle "Am Thieleshof" übersah er dabei eine 22 jährige Erkratherin, die gerade den Fußgängerüberweg querte. Sie wurde erfasst und zu Boden geschleudert. Die schwerstverletzte junge Frau wurde durch Rettungskräfte einer nahe gelegenen Klinik zugeführt, wo sie stationär verblieb. Die Max-Planck-Straße wurde während der Unfallaufnahme vollständig gesperrt. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 1000 Euro.

