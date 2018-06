Polizei Mettmann / KFZ-Täter festgenommen - Haan - 1806031

KFZ-Täter festgenommen - Haan - 1806031

Mettmann - Mittwochnacht, am 06.06.2018, gegen 01:10 Uhr, hörte ein Anwohner an der Straße "Zur Pumpstation" in Haan das "Aufheulen" einer ausgelösten Autoalarmanlage. Der Mann schaute nach und musste feststellen, dass aus seinem unverschlossenen BMW diverse Wertgegenstände, unter anderem eine IPod, eine hochwertige Sonnenbrille sowie Münzgeld gestohlen worden waren. Umgehend informierte er daraufhin die Polizei. Im Rahmen einer sofort eingeleiteten Fahndung bemerkte eine Streifenwagenbesatzung am S-Bahnhof Haan eine verdächtige Person und kontrollierte sie. Bei der Durchsuchung des 30-jährigen Mannes fanden die Beamten die aus dem BMW entwendeten Gegenstände. Der polizeibekannte Tatverdächtige, der zur Zeit keinen festen Wohnsitz hat, wurde daraufhin festgenommen; ein entsprechendes Strafverfahren eingeleitet. Die weiteren Ermittlungen der Polizei dauern derzeit noch an.

