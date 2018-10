Polizei Mettmann / Kindergarten-Einbrecher festgenommen - ...

Kindergarten-Einbrecher festgenommen - Monheim - 1810156

Mettmann - Aufmerksame Anwohner, wenige Augenblicke später auch ein gewerblicher Sicherheitsdienst, meldeten der Polizei am frühen, noch nächtlichen Dienstagmorgen des 30.10.2018, gegen 03.30 Uhr, einen Einbruchalarm an der Erich-Klausener Straße in Monheim am Rhein, der offenbar vom dortigen Gebäude eines Kindergartens ausging. Einsatzkräfte der Monheimer Polizei, welche in kürzester Zeit am beschriebenen Ort eintrafen und das betreffende Gebäude sofort umstellten, entdeckten im städtischen Kindergarten eine männliche Person, die daraufhin auch sehr zeitnah festgenommen werden konnte.

Bei dem Festgenommenen handelt es sich um einen 35-jährigen Monheimer. In der Kleidung des als Betäubungsmittelkonsument polizeibekannten und auch einschlägig bereits mehrfach in Erscheinung getretenen Beschuldigten, wurden neben Diebesgut aus dem Kindergarten auch noch geringe Mengen illegaler Drogen aufgefunden und sichergestellt. Eingebrochen war der 35-Jährige in das verschlossene Gebäude durch eine gewaltsam geöffnete Tür im rückwärtigen Bereich der städtischen Einrichtung.

Der festgenommene Beschuldigte, gegen den man gleich mehrere neue Strafverfahren einleitete, wurde der örtlichen Kriminalpolizei übergeben. Dort dauern die Ermittlungen weiter an, die zur richterlichen Vorführung des polizeibekannten Widerholungstäters führen werden.

