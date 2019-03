Polizei Mettmann / Kradfahrer bei Kollision schwer verletzt - ...

Kradfahrer bei Kollision schwer verletzt - Haan - 1903129

Mettmann - Am Donnerstagnachmittag des 21.03.2019, gegen 15.00h, befuhr ein 62jähriger Audi-Fahrer aus Jülich die Hunsrückstraße aus Richtung Gräfrather Straße kommend und beabsichtigte an der Kreuzung Rheinische Straße diese geradeaus zu überqueren. Dabei kollidierte er mit einem von Links kommenden 52jährigen Wuppertaler, der mit seinem Kraftrad Honda die Rheinische Straße in Richtung Eifelstraße befuhr.

Der 52jährige wurde bei der Kollision schwer verletzt und musste mit einem Rettungshubschrauber in eine Düsseldorfer Klinik geflogen werden, wo er stationär verblieb. Der Audi-Fahrer blieb unverletzt.

Zur Klärung des Unfallhergangs wurden beide Fahrzeuge sichergestellt. An den Fahrzeugen entstand ein Sachschaden im unteren fünfstelligen Bereich.

Der Kreuzungsbereich wurde für die Dauer der Unfallaufnahme sowie der Bergungs- und Aufräumarbeiten für ca. drei Stunden gesperrt. Es kam zu keinerlei Beeinträchtigung des Verkehrs.

