Polizei Mettmann / Kradfahrer bei Verkehrsunfall schwer verletzt ...

Kradfahrer bei Verkehrsunfall schwer verletzt - Velbert - 1902108

Mettmann - Am Sonntag, dem 17.02.2019, gegen 14.15 Uhr, kam es auf der Langenberger Straße in Velbert zu einem folgenschweren Verkehrsunfall.

Dabei befuhr eine 83-jährige Pkw-Fahrerin mit ihrem Mercedes die Langenberger Straße in Richtung Stadtmitte. Etwa in Höhe des Berufskolleg Niederberg bog sie links ab und übersah einen 48-jährigen Kradfahrer, der mit seinem Kraftrad KTM die Langenberger Straße in Gegenrichtung befuhr.

Es kam zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Hierdurch erlitt der Kradfahrer schwere, aber nicht lebensbedrohende Verletzungen. Nach notärztlicher Versorgung vor Ort wurde er mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. An den beiden Fahrzeugen entstand mittlerer Sachschaden. Während der Verkehrsunfallaufnahme musste die Langenberger Straße teilweise gesperrt werden. Zu nennenswerten Verkehrsbehinderungen kam es dabei nicht.

