Polizei Mettmann / Mann zwischen Lkw und Laderampe eingeklemmt ...

Mann zwischen Lkw und Laderampe eingeklemmt -Velbert- 1810045

Mettmann - Am Dienstagnachmittag des 09.10.2018, gegen 16.00h, kam es auf einem Firmengelände an der Uhlandstraße in Velbert zu einem Verkehrsunfall mit einer schwerverletzten Person. Zu dem Zeitpunkt setzte ein 31jähriger Lkw Fahrer aus Gelsenkirchen seinen Lkw, Mercedes, mit abgesenkter Ladebordwand rückwärts vor die Laderampe. Dabei geriet sein 60jähriger Beifahrer aus Duisburg, aus bislang ungeklärter Ursache, zwischen die Laderampe und die Ladebordwand des Lkw. Der 60jährige Beifahrer wurde nach notärztlicher Erstversorgung mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht, wo er stationär aufgenommen wurde.

