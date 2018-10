Polizei Mettmann / Mit 1,8 Promille Lkw touchiert - Langenfeld - ...

Mit 1,8 Promille Lkw touchiert - Langenfeld - 1810013

Mettmann - Am Dienstagmittag des 02.10.2018, gegen 12:05 Uhr, kam es an der Karlstraße in Langenfeld zu einem Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss. In Höhe der Hausnummer 21 touchierte ein 47-jähriger Mercedes-Fahrer mit seinem Pkw einen geparkten Kleintransporter Mercedes Vito. Obwohl sowohl der Pkw als auch der Kleintransporter dabei beschädigt wurden, setzte der 47-Jährige seine Fahrt in langsamem Tempo fort. Der Fahrer des beschädigten Kleintransporters, der den Vorfall beobachtete, nahm zu Fuß die Verfolgung des Flüchtigen auf und informierte die Polizei. Nach wenigen Metern konnte er den augenscheinlich alkoholisierten Mercedes-Fahrer einholen und überredete ihn, anzuhalten. Die Polizisten führten einen Alkoholtest bei dem 47-Jährigen durch. Das Ergebnis: Über 1,8 Promille. Es folgten die Einleitung eines Strafverfahrens, die Entnahme der Blutprobe sowie die Sicherstellung des Führerscheins.

OTS: Polizei Mettmann newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/43777 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_43777.rss2

Rückfragen von Medienvertretern/Journalisten bitte an:

Kreispolizeibehörde Mettmann - Polizeipressestelle - Adalbert-Bach-Platz 1 40822 Mettmann

Telefon: 02104 / 982-1010 Fax: 02104 / 982-1028

E-Mail: pressestelle.mettmann@polizei.nrw.de http://www.polizei.nrw.de/mettmann

- Querverweis: Bildmaterial ist abrufbar unter http://www.presseportal.de/blaulicht/bilder -