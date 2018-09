Polizei Mettmann / Mit dem PKW gegen Baum geprallt - Monheim am ...

Mit dem PKW gegen Baum geprallt - Monheim am Rhein - 1808157

Mettmann - Am 02.09.18 befuhr ein 39-jähriger Monheimer um 14.55 Uhr den Urdenbacher Weg aus Düsseldorf kommend in Richtung Monheim am Rhein. In einer Kurve verlor er die Kontrolle über seinen PKW VW, kam damit nach links von der Fahrbahn ab und stieß frontal gegen einen Baum. Der Fahrer konnte trotz des entstandenen Totalschadens selbständig aus dem PKW aussteigen. Durch die Wucht des Aufpralls gegen den Baum und durch austretende Betriebsstoffe im Bereich des dortigen Grünstreifens entstand Flurschaden von ca. 20 Metern Ausdehnung. Der 39-Jährige wurde äußerlich unverletzt vorsorglich stationär in einem Krankenhaus aufgenommen. Der nicht mehr fahrbereite VW musste abgeschleppt werden. Der Gesamtschaden wird auf über 20.000 Euro geschätzt. Der Urdenbacher Weg war während der Unfallaufnahme und Bergung des Fahrzeugs teilweise für den Verkehr gesperrt.

