Polizei Mettmann / Mit Handy aber ohne Gurt - Monheim/ Kreis ...

Mit Handy aber ohne Gurt - Monheim/ Kreis Mettmann - 1809096

Mettmann - Am Donnerstagvormittag des 20.09.2018 führte die Polizei in Mettmann unter anderem an der Opladener Straße in Monheim Verkehrskontrollen durch. Anlass der Kontrollen war die angekündigte länderübergreifende Verkehrssicherheitsaktion "sicher.mobil.leben" mit dem Thema "Ablenkung im Straßenverkehr". Dabei stoppten die Beamten eine Autofahrerin, die während der Fahrt ein Handy an ihr Ohr hielt und damit augenscheinlich telefonierte. Gleichzeitig hielt sie in der anderen Hand eine Zigarette und rauchte. Angeschnallt war die Fahrerin zudem auch nicht. Als Begründung für den fehlenden Gurt gab die hochschwangere Frau an, dass sie von mehreren Leuten die Info erhalten habe, dass der Gurt dem Kind im Bauch Schaden zufügen könne. Gegen die junge Frau wurde eine Anzeige gefertigt.

OTS: Polizei Mettmann newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/43777 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_43777.rss2

Rückfragen von Medienvertretern/Journalisten bitte an:

Kreispolizeibehörde Mettmann - Polizeipressestelle - Adalbert-Bach-Platz 1 40822 Mettmann

Telefon: 02104 / 982-1010 Fax: 02104 / 982-1028

E-Mail: pressestelle.mettmann@polizei.nrw.de http://www.polizei.nrw.de/mettmann

- Querverweis: Bildmaterial ist abrufbar unter http://www.presseportal.de/blaulicht/bilder -