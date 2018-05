Polizei Mettmann / Motorradfahrer übersehen und schwer verletzt ...

Motorradfahrer übersehen und schwer verletzt -Wülfrath- 1805023

Mettmann - Am frühen Sonntagabend des 06.05.2018 kam es in Wülfrath zu einem Unfall zwischen einem Pkw und einem Motorradfahrer.

Gegen 18:00 Uhr beabsichtigte ein 23-jähriger Essener mit seinem Audi Q3 vom Silberberger Weg nach links in die außerörtliche Rützkausener Straße in Richtung Flandersbacher Straße abzubiegen. Dabei übersah er, nach eigenen Angaben durch die tief stehende Sonne geblendet, einen von links kommenden vorfahrtberechtigten 60-jährigen Ratinger, welcher mit seinem Krad Yamaha RD350 die Rützkausener Straße in Richtung Velbert befuhr.

Trotz sofort eingeleiteter Notbremsung des Ratingers konnte er einen Zusammenstoß mit dem Audi nicht mehr verhindern. Der Motorradfahrer wurde auf den Pkw aufgeladen und stürzte anschließend auf die Fahrbahn.

Beide Unfallbeteiligte wurden verletzt und mit Rettungswagen umliegenden Krankenhäusern zugeführt, welches der 23-Jährige nach ambulanter Behandlung wieder verlassen konnte. Der 60-Jährige verblieb zunächst zur weiteren Behandlung im Krankenhaus.

Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt. Es entstand ein Sachschaden von ca. 13.000,- Euro. Durch die Feuerwehr wurden ausgelaufene Betriebsmittel abgestreut. Während der Unfallaufnahme blieb die Rützkausener Straße für zwei Stunden gesperrt.

