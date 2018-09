Polizei Mettmann / Motorradfahrer übersehen und schwer verletzt ...

Motorradfahrer übersehen und schwer verletzt - Velbert - 1809087

Mettmann - Am Dienstagnachmittag des 18.09.2018 kam es in Velbert zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einem Motorradfahrer.

Gegen 16:15 Uhr beabsichtigte eine 28- jährige Frau mit einem Seat Ibiza ein Tankstellengelände an der Nevigeser Straße in Höhe der Hausnummer 216 in Velbert zu verlassen und nach links in Richtung Velbert abzubiegen. Dabei übersah sie einen von links kommenden 52- jährigen Motorradfahrer, welcher mit seinem Krad Harley-Davidson die Nevigeser Straße in Fahrtrichtung Neviges befuhr. Nach Zeugenangaben hatte der Motorradfahrer kurz vor der Unfallstelle mehrere, an einer Rotlicht zeigenden Baustellenampel, verkehrsbedingt haltende Fahrzeuge links überholt und seinerseits beabsichtigt, sich wieder vor dem ersten wartenden Fahrzeug einzuordnen. Als die Pkw- Fahrerin zeitgleich zwischen den wartenden Fahrzeugen in den fließenden Verkehr einfahren und nach links auf die Nevigeser Straße in Richtung Velbert abbiegen wollte, kam es zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge.

Bei der Kollision wurde der 52- jährige Motorradfahrer schwer verletzt und mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht.

An beiden Fahrzeugen entstand ein Gesamtsachschaden in Höhe von ca. 2.500,- Euro.

