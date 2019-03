Polizei Mettmann / Motorradpolizist stoppt verkehrsuntauglichen ...

Motorradpolizist stoppt verkehrsuntauglichen Transporter - Hilden - 1903120

Mettmann - Am Dienstag (19. März 2019) hat ein Motorradpolizist der Kreispolizei in Hilden im Rahmen der Verkehrsüberwachung einen völlig verkehrsuntauglichen Transporter aus dem Verkehr gezogen.

Gegen 10 Uhr beobachtete der Beamte einen Klein-Lkw (Sprinter), der gerade von der Autobahn in Hilden auf die Hochdahler Straße abfuhr. Schon auf den ersten Blick bemerkte der Motorradpolizist, dass sich das Fahrzeug mit Gelsenkirchener Städtekennung in einem desolaten Gesamtzustand befand. Außerdem war die Ladung nur unzureichend gesichert. Daraufhin stoppte er den Sprinter und kontrollierte den Fahrer sowie das Fahrzeug. Dabei stellte er schon vor Ort erhebliche technische Mängel fest, was schlussendlich dazu führte, dass der Sprinter der ortsansässigen Prüfstelle des TÜV vorgeführt wurde.

Dabei stellten die Gutachter insgesamt 40 - zum Teil erhebliche - Mängel an dem Fahrzeug (Baujahr 2001) fest. Unter anderem hatte die Feststellbremse keinerlei Wirkung. Außerdem war die Bremsleitung völlig korrodiert. Ein weiterer erheblicher Unsicherheitsfaktor stellte die gebrochene Feder der Hinterachse dar. Zudem war der Rahmen des Fahrzeugs völlig durchrostet und an mehreren Stellen gebrochen. Aufgrund des desolaten Gesamtzustands des Lkw wurde dieser noch an Ort und Stelle stillgelegt.

Die Konsequenzen für den 53-jährigen Fahrzeugführer aus Dortmund: Sowohl auf ihn als auch auf den verantwortlichen Halter warten nun entsprechende Anzeigen.

