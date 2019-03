Polizei Mettmann / Nach Unfall alkoholisiert zu Fuß entfernt ...

Nach Unfall alkoholisiert zu Fuß entfernt -Erkrath- 1903168

Mettmann - Am späten Freitagabend des 29.03.2019, gegen 23:00 Uhr, befuhr ein 19-jähriger Erkrather mit seinem Smart for four die abschüssige Fuhlrottstraße. Beim Einbiegen in die Sedentaler Straße geriet er nach rechts von der Fahrbahn ab, prallte gegen den Randstein und anschließend gegen eine Schutzmauer.

Der 19-Jährige entfernte sich zunächst zu Fuß von der Unfallörtlichkeit, stellte sich aber wenig später der Polizei. Ein durchgeführter Alkoholvortest ergab einen Wert von fast 1,0 Promille (0,49 mg/l Atemalkoholkonzentration). Ihm wurden Blutproben entnommen und ein Strafverfahren eingeleitet. Sein Führerschein wurde sichergestellt.

Es entstand ein geschätzter Sachschaden im mittleren vierstelligen Bereich.

