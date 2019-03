Polizei Mettmann / Ohne Führerschein und Zulassung unterwegs - ...

Ohne Führerschein und Zulassung unterwegs - Langenfeld - 1903128

Mettmann - Am Donnerstag, 21.03.2019, gegen 11.15 Uhr, staunten Beamte der Polizei Mettmann bei einer Kontrolle im Rahmen der Verkehrsüberwachung nicht schlecht! Ein Fahrzeugführer war auf der Hardt unterwegs, um das frisch gekaufte Gebrauchtfahrzeug seiner Begleiterin in eine nahe Autowerkstatt zu bringen. Dies geschah aber ohne entsprechende Zulassung des Fahrzeugs, dafür aber mit "gefundenen Kennzeichen" vom Wegesrand. Sie waren montiert, damit die Fahrt nicht auffallen würde. Auf Nachfrage der Beamten gab der Fahrer an, er habe zudem leider auch keinen Führerschein bzw. eine Fahrerlaubnis noch nie besessen. Im Wege weiterer Überprüfungen stellte sich dann auch noch der Verdacht des vorhergehenden BTM-Konsums heraus. Die Beifahrerin ihrerseits führte eine kleinere Menge weicher Drogen mit, die sie den Beamten übergab.

Die Weiterfahrt wurde natürlich untersagt, auf beide wartet nun eine Reihe von polizeilichen Anzeigen.

