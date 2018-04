Polizei Mettmann / Papiercontainer in Brand gesetzt - Ratingen - ...

Papiercontainer in Brand gesetzt - Ratingen - 1804008

Mettmann - Am Dienstagabend des 03.04.2018, gegen 21.25 Uhr, wurden Feuerwehr und Polizei in Ratingen zu einem Containerbrand an der Minoritenstraße in Höhe des Hauses Nr. 10 gerufen. Dort brannte der Inhalt eines großen Altpapiercontainers mit offener Flamme. Die Feuerwehr konnte den Brand im Container sehr schnell löschen und damit eine Gefährdung durch weitere Ausbreitung des Feuers erfolgreich verhindern. Der Wertstoffbehälter und dessen Inhalt aber wurden beim Brand erheblich beschädigt. Der entstandene Sachschaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf mindestens 500,- Euro.

Nach übereinstimmender Bewertung von Feuerwehr und Polizei kann eine Selbstentzündung des Altpapiers ausgeschlossen werden. Die Ratinger Polizei leitete deshalb ein Strafverfahren wegen Sachbeschädigung durch Feuer gegen Unbekannt sowie weitere polizeiliche Ermittlungen dazu ein. Bisher liegen aber noch keine konkreten Hinweise zu Identität, Herkunft und Verbleib des oder der noch unbekannten Brandleger vor. Maßnahmen zur Spurensicherung am Tatort wurden durchgeführt.

Sachdienliche Hinweise zum Fall nimmt die Polizei in Ratingen, Telefon 02102 / 9981-6210, jederzeit entgegen.

