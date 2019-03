Polizei Mettmann / PKW auf die Seite gelegt (Heiligenhaus - ...

PKW auf die Seite gelegt (Heiligenhaus - 1903001 -

Mettmann - Am 28.02.19 kam es gegen 15:12 Uhr in Heiligenhaus auf der Hauptstraße zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine Person leicht verletzt und vier PKW beschädigt wurden.

Eine 78-jährige Frau aus Heiligenhaus befuhr mit ihrem PKW Daimler A-Klasse die Wülfrather Straße und bog nach links in die Hauptstraße ein. Dabei fuhr sie während der Kurverfahrt zu weit nach rechts, so dass sie drei geparkte PKW touchierte. Außerdem geriet der Daimler in starke Schräglage und fiel schließlich auf die linke Seite.

Bei der Unfallaufnahme stellten die Polizeibeamten fest, dass die Unfallverursacherin unter dem Einfluss alkoholischer Getränke stand. Ihr wurde deshalb eine Blutprobe entnommen und ein Strafverfahren wurde eingeleitet. Ihr PKW war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Die Heiligenhauserin wurde bei dem Unfall leicht verletzt. Der Sachschaden wird auf ca. 20.000,- Euro geschätzt.

