Polizei Mettmann / Pkw erfasst Fußgängerin -Wülfrath- 1803140

Pkw erfasst Fußgängerin -Wülfrath- 1803140

Mettmann - Am Donnerstagvormittag des 29.03.2018 wurde eine Fußgängerin in Wülfrath beim Überqueren der Fahrbahn von einem Pkw erfasst und schwer verletzt.

Gegen 09:10 Uhr befuhr ein 57-jähriger Wülfrather mit seinem Opel Meriva die Tiegenhöfer Straße in Richtung Danziger Straße. Als er in diese nach rechts einbiegen wollte, erfasste er eine von links kommende 23-jährige Wülfratherin, welche zu Fuß die Einmündung in Richtung Wilhelmstraße überquerte. Die Fußgängerin stürzte auf die Fahrbahn und blieb verletzt liegen.

Die schwangere 23-Jährige wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus nach Velbert verbracht, in welchem sie stationär verblieb.

An dem Opel entstand kein Sachschaden.

