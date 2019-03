Polizei Mettmann / Polizei erfreut über eine ausgesprochen ...

Polizei erfreut über eine ausgesprochen friedliche Veranstaltung in der Mettmanner Innenstadt - Mettmann/ Kreis Mettmann - 1903137

Mettmann - Am Samstag, dem 23.03.2019, fanden sich in der Mettmanner Innenstadt fast 1500 Menschen ein, um ein friedliches Signal gegen Rechts zu senden. Bei den Teilnehmern handelte es sich überwiegend um Menschen des bürgerlichen Spektrums, die sich mit Plakaten und Spruchbändern trafen, um für ein "buntes Mettmann" zu werben. Ausgangspunkt der Kundgebung war die Neanderstraße. Von dort setzte sich der Zug der Teilnehmer über die Mettmanner Innenstadt fort, bevor sich die Spitze des Aufzuges schließlich zu einer gemeinsamen Abschlusskundgebung "Am Königshof" traf. Dort endete die Kundgebung gegen 12:30 Uhr. Zahlreiche Menschen blieben bis ca. 13:30 Uhr noch vor Ort, um bei diversen Musikacts weiter zu feiern. Die Polizei begleitete die Versammlung mit zahlreichen Kräften, um den Teilnehmern einen sicheren und störungsfreien Ablauf zu ermöglichen. Zu diesem Zweck mussten die Beamten einzelne Straßen in der Innenstadt sperren. Es kam zu keinerlei Zwischenfällen. Die Polizei zeigte sich erfreut über eine friedliche und störungsfreie Veranstaltung.

