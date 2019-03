Polizei Mettmann / Polizei nimmt KFZ-Täter fest - Ratingen - 1903148

Polizei nimmt KFZ-Täter fest - Ratingen - 1903148

Mettmann - Am frühen Mittwochmorgen des 27.03.2019, gelang es der Polizei, nach einem Hinweis von aufmerksamen Zeugen, einen 21-jährigen KFZ-Täter an der Erfurter Straße in Ratingen festzunehmen. Anwohner hörten gegen 03.00 Uhr "Knackgeräusche" und schauten aus dem Fenster. Dabei erblickten sie eine männliche Person, die in einem geparkten Audi saß und augenscheinlich dort hantierte. Die pfiffigen Zeugen erkannten sofort, dass es sich hierbei nicht um den Besitzer des Fahrzeugs handelte, sondern um eine fremde Person und informierten umgehend die Polizei. Die rasch eingetroffenen Beamten konnten den Mann noch an der Tatörtlichkeit antreffen. Als dieser die Polizisten erblickte, versuchte er zu Fuß zu flüchten. Nach einer kurzen Nacheile gelang es den Beamten, den Flüchtigen einzuholen und vorläufig festzunehmen. Bei seiner Durchsuchung fanden die Polizisten diverse entwendete Gegenstände aus Fahrzeugen, u.a. ein mobiles Navigationsgerät, Teile eines Autoradios aber auch ein paar Damenschuhe. Gegen den 21-Jährigen wurde ein Strafverfahren eingeleitet, das augenscheinliche Diebesgut sichergestellt.

