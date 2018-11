Polizei Mettmann / Polizei stoppt stark alkoholisierten ...

Polizei stoppt stark alkoholisierten Radfahrer - Monheim - 1811007

Mettmann - In der Nacht zum heutigen Freitag (02. November 2018) hat die Polizei an der Berghausener Straße in Monheim einen erheblich betrunkenen Radfahrer gestoppt.

Der 60-jährige Monheimer war um kurz nach Mitternacht mit seinem Fahrrad auf der Berghausener Straße in Richtung Monheim unterwegs. Einer Streifenwagenbesatzung fiel auf, dass der Radfahrer stark schwankte und Schlangenlinien fuhr. Daraufhin hielten die Beamten den Mann an. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab, dass der Monheimer mit einem Promillewert von rund 1,6 (0,83 mg/l) unterwegs war.

Die Polizisten nahmen ihn zur Entnahme einer Blutprobe mit zur Polizeiwache nach Langenfeld. Der 60-Jährige erhält nun eine Strafanzeige.

