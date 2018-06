Polizei Mettmann / Quad-Fahrer und Sozius schwer verletzt - ...

Quad-Fahrer und Sozius schwer verletzt - Heiligenhaus - 1806001

Mettmann - Am Donnerstagabend des 31.05.2018 gegen 19:30 Uhr befuhr ein 40 jähriger Heiligenhauser zusammen mit seinem 29 jährigen Sozius auf einem Quad den Südring in Heiligenhaus in Fahrtrichtung Velbert. In Höhe der Hausnummer 155 kam das Quad von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem parkenden BMW. Beide Personen kamen in der Folge zu Fall und verletzten sich schwer. Sie wurden durch Rettungskräfte in umliegende Krankenhäuser verbracht, wo sie stationär verblieben. Es entstand ein Gesamtsachschaden in Höhe von ca. 10.000 Euro. Der Fahrzeugführer gab als Unfallursache an, dass er das Quad plötzlich nicht mehr steuern konnte. Das Quad wurde daraufhin zur technischen Überprüfung sichergestellt.

