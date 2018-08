Polizei Mettmann / Radfahrer durch Sturz schwer verletzt - ...

Radfahrer durch Sturz schwer verletzt - Ratingen - 1808129

Mettmann - Am Sonntagnachmittag, 26.08.2018, gegen 15.32 Uhr befuhr ein Rennradfahrer die Straße Am Häuschen und beabsichtigte an der Einmündung Lilienstraße nach rechts abzubiegen, in Richtung Eggerscheidt. Der 54-jährige Ratinger Radfahrer rutschte mit seinem Rad aus und kam zu Fall. Hierbei verletzte er sich am Bein und an der Schulter. Der Mann wurde mit einem Rettungswagen einem Krankenhaus in Ratingen zugeführt, wo er aufgrund der Schwere der Verletzungen stationär verblieb.

