Polizei Mettmann / Radfahrerin bei Alleinunfall schwer verletzt ...

Radfahrerin bei Alleinunfall schwer verletzt - Velbert

Mettmann - Am Sonntag, dem 30.09.2018, gegen 13:20 Uhr, ereignete sich auf dem Panoramaradweg in Velbert ein Alleinunfall einer Fahrradfahrerin.

Eine 50- jährige Frau aus Velbert befuhr mit ihrem Fahrrad den Panoramaradweg in Fahrtrichtung "Grünheide", aus Richtung "Zum Grünendal" kommend.

Nach eigenen Angaben blickte sie während ihrer Fahrt kurz auf den Tacho ihres Zweirades. Dabei kam sie nach rechts von der asphaltierten Fahrbahn ab. Die Frau verlor die Kontrolle über ihr Fahrrad und stürzte. Die 50- Jährige zog sich dabei so schwere Verletzungen zu, dass sie mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht werden musste, in welchem sie zur stationären Behandlung verblieb.

