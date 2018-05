Polizei Mettmann / Raubüberfall auf ARAL-Tankstelle - Erkrath - ...

Raubüberfall auf ARAL-Tankstelle - Erkrath - 1805093

Mettmann - Am Freitagabend des 18.05.2018 gegen 22:00 Uhr betrat ein Mann die ARAL-Tankstelle an der Haaner Straße in Erkrath-Hochdahl und forderte unter Vorhalt einer Schusswaffe die Herausgabe des Bargeldbestandes. Die beiden 35 und 64 jährigen Mitarbeiterinnen der Tankstelle füllten daraufhin den mitgebrachten schwarzen Müllbeutel mit Schein- und Münzgeld, bevor der Täter noch eine Wodkaflasche entwendete und das Gelände in Richtung Schildsheider Straße verließ. Der Tatverdächtige wird wie folgt beschrieben:

- schmale hagere Figur - ca. 20-25 Jahre - ca. 170-180 cm - sprach akzentfrei deutsch - bekleidet mit einer hellgrauen Jogginghose mit breiten schwarzen Streifen - blaue Sweatshirt-Jacke mit Kapuze und einer weißen 3 auf der linken Brust - weiße Turnschuhe - hellgrauer Schal vor dem Gesicht - schwarze Strickhandschuhe mit weißen Muster

Zeugen melden sich bitte bei Polizeiwache Erkrath unter 02104 / 9480-6450 oder jeder anderen Polizeidienststelle.

