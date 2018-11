Polizei Mettmann / Rollerfahrerin nach Unfall schwer verletzt ...

Rollerfahrerin nach Unfall schwer verletzt -Haan- 1811069

Mettmann - Am Montagabend des 12.11.2018, gegen 18:30 Uhr, bog eine 50-jährige Solingerin mit ihrem Opel Corsa in Haan von dem Parkplatz eines Lebensmittelgeschäftes auf die innerstädtische Landstraße ein. Dabei kam es zu einem Zusammenstoß mit einer 46-jährigen Solingerin, die mit ihrem Kleinkraftradroller Piaggio die Landstraße in Richtung Elberfelder Straße befuhr. Die 46-Jährige kam zu Fall und rutschte über die Fahrbahn. Sie wurde nach notärztlicher Versorgung vor Ort mit einem Rettungswagen zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. An den Unfallfahrzeugen entstand mittlerer Sachschaden. Der Roller war nicht mehr fahrbereit und wurde abgeschleppt. Während der Unfallaufnahme blieb die Landstraße an der Unfallörtlichkeit gesperrt.

