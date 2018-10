Polizei Mettmann / Schwerer Verkehrsunfall beim Verlassen des ...

Schwerer Verkehrsunfall beim Verlassen des Parkhauses - Hilden - 1810015

Mettmann - Am Dienstag, dem 02.10.2018, kam es um 12:43 Uhr, auf der Robert-Gies-Straße zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine Person schwer und eine weitere leicht verletzt wurde. Ein 68jähriger Aachener verließ mit seinem Pkw Daimler das City-Parkhaus und musste warten, um dem Verkehr auf der Robert-Gies-Straße Vorrang zu gewähren. Ein 76jähriger Erkrather fuhr mit seinem Pkw Opel hinter dem Aachener aus dem Parkhaus. Aus bisher nicht geklärter Ursache fuhr der Erkrather zunächst ungebremst gegen die Parkhausschranke, streifte rechts an dem wartenden Daimler des Aacheners vorbei und prallte dann frontal gegen einen Baum. Durch den Aufprall wurden der Erkrather schwer und seine 85jährige Beifahrerin leicht verletzt. Der Schwerverletzte wurde nach notärztlicher Versorgung mit einem Rettungswagen zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Es entstand ein Sachschaden von ca. 13.000 Euro. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an.

